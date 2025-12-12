Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Napoli, nel quartiere Vicaria, dove un operaio edile di 49 anni è precipitato mentre effettuava lavori di ristrutturazione sul balcone di un appartamento al primo piano in vico Tutti Santi, a pochi passi da piazza Garibaldi.

Napoli, operaio cade da balcone durante i lavori: grave 49enne

L’uomo, subito soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico e toracico.

La Polizia di Stato sta svolgendo accertamenti sulla regolarità del cantiere e sulla posizione lavorativa della vittima, per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.