Non paga il parcheggiatore abusivo, ne nasce una discussione e poco dopo danno fuoco alla sua auto. È successo nella zona dei baretti di San Pasquale, a Chiaia (Napoli), nel weekend. A denunciarlo, con un video, è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Un episodio inquietante che getta ancora una volta un’ombra sulla gestione dei parcheggi da parte della criminalità organizzata nelle zone della movida.

Napoli, non paga il parcheggiatore abusivo: auto a fuoco nella zona dei baretti di Chiaia

L’incendio di natura dolosa è scoppiato nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Secondo alcuni testimoni, ad aver appiccato le fiamme sarebbe stato un parcheggiatore abusivo il quale avrebbe agito per vendetta dopo il rifiuto dei proprietari di pagarlo per la sosta.

“Conosco i proprietari dell’auto. Mi hanno detto che dopo aver parcheggiato avevano avuto una discussione con il parcheggiatore. E poi verso le 3 è accaduto questo. Trarre delle conclusioni non è così difficile…” ha raccontato uno dei residenti rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Innanzitutto chiederemo che si faccia luce sulla vicenda per poter aver delle certezze – commenta Borrelli- Ma il modus operandi corrisponde a pieno al metodo estorsivo, intimidatorio e violento di certi abusivi della sosta che sono al soldo dei clan. Quindi, al di là a di questo singolo episodio, il Governo è sicuro che per questi soggetti non sia assolutamente necessaria la pena detentiva dato che si tratta di veri e propri criminali pericolosi e legati a doppio filo alla camorra?”