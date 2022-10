Non ce l’ha fatta Alessandra Navarra, la donna investita mentre attraversava dieci giorni fa la strada nella zona di Mergellina. E’ di ieri la notizia del suo decesso dopo 10 giorni di coma.

Morta dopo essere stata investita a Mergellina

La donna, 62 anni, lo scorso 11 ottobre è stata travolta sulle strisce pedonali nei pressi della stazione di Mergellina mentre si dirigeva verso la galleria di Piedigrotta. A investirla un’altra donna alla guida di una Fiat Panda. L’automobilista si è fermata per prestare soccorso. Sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha trasportata al Cardarelli ma le sue condizioni sono apparse gravi fin dal primo momento. Ieri il decesso.

Purtroppo la 62enne non è la prima vittima di un incidente stradale in zona. A settembre Giuseppe Iazzetta fu travolto mentre portava il cane a spasso. E prima ancora il 28 agosto, il caso di Elvira Zibra, travolta da un moto in via Caracciolo sempre mentre attraversava sulle strisce.

“Un conto inaccettabile in termini di vite umane per il quale bisogna fare subito qualcosa – ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. A partire da maggiori controlli delle forze dell’ordine e dall’adozione di adeguati sistemi di dissuasione di velocità, in particolare nei pressi degli attraversamenti pedonali”.