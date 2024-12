Momenti di panico domenica sera, poco dopo le 23.00, in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Un forte e improvviso boato ha allertato i residenti, causato da un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un SUV Maserati noleggiato da un gruppo di giovani.

Napoli: noleggiano Maserati e si schiantano tra le auto in sosta: occupanti in fuga

Il veicolo, lanciato a velocità sostenuta lungo la discesa della strada, ha urtato diverse auto in sosta ai lati della carreggiata, ribaltandosi infine al centro della strada.

Secondo i testimoni, gli occupanti del SUV sono riusciti a uscire dal tettuccio della vettura e, dopo aver raccolto alcune loro cose, si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere il veicolo e liberare la strada, ristabilendo la viabilità.

L’episodio è stato commentato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto documentazione fotografica dai residenti. “L’ennesimo episodio sconcertante che solo per un caso non si è trasformato in tragedia, visto che a quell’ora la strada, a ridosso di piazza Dante, è ancora affollata di persone. Questo incidente dimostra quanto ci sia ancora da fare contro i criminali della strada, sia in termini di prevenzione che di sanzioni”, ha dichiarato.

Borrelli ha inoltre sottolineato la necessità di indagare sulla gestione del noleggio del veicolo: “Bisogna capire chi abbia affidato un mezzo di tale cilindrata a dei giovani e verificare se siano state rispettate le normative vigenti sull’affidamento di auto potenti a neopatentati”. Non è mancata una critica alla presenza di auto in sosta selvaggia, anch’esse coinvolte nell’incidente, definendo la situazione “un trionfo di illegalità”.