Travolto da un pirata della strada, poi identificato, dopo due settimane non ce l’ha fatta. E’ morto Gennaro Rubinacci, 82enne napoletano che era rimasto vittima di un incidente in via Bakù a Napoli.

Come riporta Il Mattino, l’uomo era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli e dopo due settimane non ce l’ha fatta.

Napoli, morto Gennaro Rubinacci dopo essere stato travolto da scooter

Il centauro dopo aver investito l’uomo si era dato alla fuga senza prestare soccorso ma grazie alle indagini della polizia municipale è stato identificato. Si tratta, come riporta il quotidiano napoletano, di un 16enne di Melito sprovvisto di patente.

La vittima, dopo 13 giorni di ricovero, non ce l’ha fatta. L’82enne era a piedi quando è stato travolto dallo scooter mentre attraversava via Bakù.

Rubinacci è una delle tante vittime di incidenti stradali avvenuti a Napoli negli ultimi mesi. La zona più critica è stata però quella di Mergellina.