Arrivano le prime sanzioni contro i locali che non rispettano l’ordinanza movida a Napoli. Al momento sono 11 i verbali della Polizia Municipale con multe che vanno dai 25 euro ai 250 euro a seconda delle circostanze.

Napoli, primi controlli movida: 11 locali sanzionati

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sono stati verificate 153 attività e dai controlli sono scaturiti 11 verbali. In particolare sono state sanzionate le inosservanze nella zona di Chiaia in Vico II Alabardieri, Piazzetta Rodinò, Via Bisignano e Vico dei Sospiri, nella zona del Centro Storico in Via Mezzocannone e Via San Sebastiano e in zona Vomero in Via Merliani, Piazza Medaglie d’Oro e Via Kerbaker.

La polizia locale ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni destinando tale personale esclusivamente al controllo del dispositivo. Le attività sono poi proseguite in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5 come previsto dall’ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati da stasera per l’intero fine settimana per garantire ordine pubblico e rispetto dell’ordinanza sindacale che ha posto limiti di orario alle attività commerciali della vita notturna.