Deceduta la mamma di Rita De Crescenzo. La nota TikToker ha reso pubblica la notizia della morte della madre ai suoi followers attraverso un post apparso sul suo profilo ufficiale.

Napoli, morta la mamma della TikToker Rita De Crescenzo

Già nei mesi scorsi l’influencer aveva comunicato ai suoi fan delle condizioni di salute in cui versava la donna. Addirittura in alcuni video, Rita aveva mostrato la mamma intubata in una stanza d’ospedale: “Volevo avvisarvi di questa situazione. Mia madre non sta bene, sono al Cardarelli. Le hanno messo un macchinario accanto – un ventilatore – io sto qua. Per favore non scrivetemi che ho tutti i demoni che m ballano per testa. Non posso rispondere a tutti, che Dio ci benedica a tutti quanti“.

“E’ venuta a mancare la mamma di Rita”, si legge nella storia apparsa su Tik Tok. Subito è partita una pioggia di commenti di cordoglio e solidarietà per la De Crescenzo. In questo momento sono centinaia i commenti di cordoglio apparsi sotto il suo profilo. “Per favore non scrivetemi che ho tutti i demoni che mi ballano per testa. Non posso rispondere a tutti, che Dio ci benedica a tutti quanti“, ha scritto.

Polemiche per l’inaugurazione

Intanto proprio in queste ore la TikToker era finita di nuovo al centro delle polemiche per l’inaugurazione di un negozio lungo corso Umberto, durante la quale alcuni ospiti avrebbero usato un’ambulanza per partecipare all’evento. La De Crescenzo ha precisato oggi la sua estraneità alla vicenda in quanto non è mai salita sul mezzo di soccorso sebbene fosse all’interno dell’attività commerciale.