Un’ambulanza usata per l’inaugurazione di un negozio in pieno centro a Napoli. E’ quanto denuncia il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Sulla sua pagina, l’ex consigliere regionale ha pubblicato un video apparso su Tik Tok che ritrae l’arrivo di un mezzo di soccorso a sirene spiegate all’esterno di un’attività commerciale.

Napoli, ambulanza a sirene spiegate per inaugurare un negozio: la denuncia di Borrelli

All’inaugurazione dell’evento, era presente anche Rita De Crescenzo, che però, in un recente video, ha specificato di non essere mai salita a bordo dell’ambulanza. Il mezzo, a quanto pare noleggiato a una ditta privata, sarebbe stato usato da altri tre tik-toker mentre la De Crescenzo avrebbe atteso l’arrivo degli altri ospiti lungo corso Umberto. “Bisogna togliere la licenza comunale al gestore di queste ambulanze. Abbiamo la targa – dichiarano dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate – quindi si può risalire al gestore dell’organizzazione di volontariato che ha i permessi per utilizzarle. Hanno infangato la nostra professione. La devono pagare”.

Francesco Emilio Borrelli riferisce anche dell’intervento della polizia locale che “ha identificato il titolare e gli ospiti presenti e nelle prossime ore verrà notificato un verbale per impatto acustico. Naturalmente accertamenti sono in corso anche sull’ambulanza, che non poteva essere utilizzata per questi scopi e, soprattutto, con queste modalità”. Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra si dice “sempre più allibito da quello che accade in questa città dove certa gente pensa di poter fare sempre ciò che le pare senza alcun rispetto per le regole. Si tratta di prepotenze ed atteggiamenti arroganti figli di una mentalità creata dalla subcultura illegale e criminali che bisogna sradicare dalla nostra terra. Dovranno – conclude Borrelli – essere presi provvedimenti contro chi ha organizzato questa buffonata utilizzando anche impropriamente le sirene e quindi creando inutile allarme nella cittadinanza”.