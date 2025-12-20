Napoli, maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali: due arresti e 7 denunce

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro la fabbricazione e la vendita di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 300 mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2,5 tonnellate, denunciando 7 persone e arrestando 2 responsabili in flagranza di reato.

Operazioni in tutta la provincia di Napoli

Gli interventi, condotti nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, hanno coinvolto diverse unità della Guardia di Finanza: Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, Gruppo Pronto Impiego, Gruppi di Frattamaggiore e Nola, e le Compagnie di Casalnuovo di Napoli e Ottaviano. Le operazioni si sono svolte nelle zone di Casoria, Ercolano, Nola, Acerra, San Giuseppe Vesuviano e Napoli.

Arresto a Ercolano: ordigni “micidiali” nascosti in un cortile

In particolare, i Baschi Verdi di Napoli hanno fermato un giovane di Ercolano trovato in possesso di un artifizio pirotecnico artigianale, occultato in una busta da spedizioni. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 61 ordigni esplosivi artigianali, privi di etichettatura e simili ai noti “Cobra 11”, per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi di materiale esplodente.

Gli ordigni, giudicati estremamente pericolosi e in grado di causare gravi danni a persone e strutture, erano nascosti tra le sterpaglie di un cortile nella disponibilità del giovane, che è stato arrestato e successivamente condannato dal Tribunale di Napoli a un anno e quattro mesi di reclusione con rito direttissimo.

Sequestro ad Acerra: esplosivi in una soffitta nel centro città

Un ulteriore intervento è stato effettuato ad Acerra, dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 460 pezzi artigianali, tra cipolle, candelotti e batterie napoletane, custoditi nella soffitta di un’abitazione in pieno centro e in totale assenza di misure di sicurezza. Considerato il grave pericolo per l’incolumità pubblica, il proprietario è stato posto agli arresti domiciliari.

Altri sequestri tra Nola, Casoria e Napoli

Ulteriori fuochi d’artificio illegali sono stati rinvenuti all’interno di plichi anonimi presso un centro spedizioni di Nola, in vendita libera in un esercizio commerciale di Napoli, e in locali adibiti a deposito di materiale esplodente a Casoria, tutti privi delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.