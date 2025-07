Continuano senza sosta le attività di contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo da parte della Guardia di Finanza partenopea. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nelle zone più affollate della città, tra cui via Toledo e il lungomare Caracciolo, luoghi di forte richiamo turistico, soprattutto nei fine settimana.

Napoli, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: oltre 18mila prodotti contraffatti

Nel corso delle operazioni, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 18.000 articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra la merce requisita figurano cover per cellulari, occhiali, cinture, borse e articoli di bigiotteria, nonché circa 1.000 magliette e gadget con il marchio falso della SSC Napoli, squadra di calcio simbolo della città.

All’esito degli interventi, sei persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione, mentre altre dieci sono state segnalate per esercizio abusivo dell’attività commerciale, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Durante i controlli in via Toledo, un cittadino del Bangladesh è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato la fuga divincolandosi dai finanzieri nel tentativo di confondersi tra la folla. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Tra i fermati, anche un altro cittadino bangladese, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato affidato all’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle pratiche di espulsione.