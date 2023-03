Una cena tra amici è terminata in rissa. I fatti sono accaduti a Napoli, presso un noto ristorante in Discesa Coroglio nel febbraio del 2022. Protagonisti della triste vicenda un gruppo di persone tra i 16 e i 22 anni che si sono affrontati all’intero del noto locale con calci, pugni e oggetti atti ad offendere.

Napoli, maxi rissa nel noto ristorante: calci e pugni tra ragazzini

Per questo motivo il Questore di Napoli ha emesso 7 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, per periodi dai 6 mesi ai 2 anni, nei confronti dei ragazzini che hanno preso parte alla zuffa.

Inoltre, un altro provvedimento della durata di 3 anni, è stato emesso nei confronti di un 44enne napoletano che lo scorso 21 dicembre, in via Speranzella, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento nelle strade in cui si sono svolti i fatti e di stazionare nelle loro immediate vicinanze.

Foto di repertorio