Alla guida di una Smart fuori controllo travolge un ragazzo e poi abbatte un palo nei pressi della stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Napoli, Smart fuori controllo travolge pedone e poi abbatte un semaforo in piazza Garibaldi

Ancora da chiarire la dinamica. Intorno alle 10, nei pressi della fermata dell’Alibus Anm, il conducente della vettura – una mamma in compagnia della figlia – avrebbe perso il controllo del veicolo finendo prima contro un ragazzo che, a bordo carreggiata, aspettava il semaforo verde per attraversare, e poi travolgendo in pieno il semaforo stesso che regola il transito tra la piazza e la stazione.

Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza del 118. Il personale medico sanitario ha visitato il giovane, che però sembrerebbe non abbia riportato ferite serie e sarebbe stato colpito solo di striscio. Anche la conducente e la figlia non avrebbero avuto conseguenze importanti a seguito dell’impatto.