Napoli, malore alla guida: Egidio muore e travolge auto in sosta. Lutto a Materdei

Tragedia in via Santa Teresa degli Scalzi, la strada che collega Capodimonte al Museo, già teatro di un altra drammatica vicenda venerdì scorso quando è stato ucciso il 20enne Emanuele Durante. Questa volta Un uomo, Egidio Z., ha perso la vita a seguito di un malore.

Napoli, malore alla guida: Egidio muore e travolge auto in sosta

Secondo una prima ricostruzione, Egidio era alla guida della sua macchina quando si sarebbe sentito male. Ha quindi perso il controllo del mezzo finendo contro alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma per lui non c’è stato niente da fare. Lutto nel rione Materdei, dove l’uomo lavorava come portiere.

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, attorno alle ore 8,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito.