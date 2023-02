Gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti questa notte a via Capodimonte a Napoli per sedare una lite tra marito e moglie.

Napoli, lite tra marito e moglie in strada: volano forbici e schiaffi

La coppia stava discutendo animatamente mentre erano fermi in auto. Quando i poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un tassista, hanno trovato l’uomo a bordo dell’auto che ha raccontato di essere stato ferito dalla moglie con un paio di forbici; infine, quest’ultima si era poi allontanata.

La donna, poco dopo, ha raggiunto i poliziotti e ha raccontato di aver reagito dopo essere stata aggredita dal marito. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto sul manto stradale le forbici che la stessa aveva lasciato cadere poco prima.

I due coniugi, un 39enne ed una 28enne, napoletani entrambi con precedenti di polizia, sono stati stati denunciati per lesioni personali mentre la donna anche per minaccia aggravata e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sconosciuta la causa della lite tra i due.