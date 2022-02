Blitz della Polizia in via San Giacomo dei Capri, al Vomero, mentre era in corso una lite tra marito e moglie. Gli agenti accorsi sul posto dopo una segnalazione hanno trovato una donna con il volto sanguinante.

Napoli, tragedia sfiorata

La vittima aveva raccontato agli agenti che in più occasioni è stata aggredita fisicamente dal marito.

I poliziotti dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima, hanno bloccato l’aggressore identificandolo per un 41enne brasiliano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

