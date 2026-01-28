Sorpreso a nascondersi nel cassone del letto. Per sfuggire a un ordine di carcerazione che lo costringe a 4 anni e 3 mesi di reclusione, un 54enne ha improvvisato un insolito nascondiglio che però non lo ha salvato dalla galera.

Napoli, latitante si nascondeva nel cassone del letto: i carabinieri lo scoprono e lo arrestano

La storia inizia il 21 gennaio scorso quando, emesso l’ordine di carcerazione, i carabinieri della stazione di Borgoloreto (Napoli) lo sono andati a cercare a casa. Ma di lui nessuna traccia. I militari non si sono arresi nelle ricerche e ieri sera hanno scoperto che si sarebbe potuto nascondere nell’appartamento di un conoscente, nel quartiere San Lorenzo.

Perquisite tutte le stanze, del 54enne ancora neanche l’ombra. Poi l’intuizione di uno dei carabinieri. In una delle camere, un letto aveva l’aria di nascondere un cassone. Sollevato il materasso, il catturando rannicchiato. Ai carabinieri, prima di finire in manette e poi in carcere, dirà “Brigadiè ci ho provato!”. Per il 54enne si sono così aperte le porte del carcere.