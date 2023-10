Una fioriera lanciata dall’alto di un balcone o di una finestra sul parabrezza di una pattuglia dei carabinieri. È quanto accaduto poco fa in via Cucca, lungo la riviera di Chiaia, durante le operazioni di arresto di Salvatore Pugliese, 56enne già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, 56enne arrestato: ignoti lanciano fioriera e sfondano parabrezza dei carabinieri

Pugliese – su disposizione della Procura di Napoli – è stato trasferito in carcere per le diverse violazioni che aveva commesso mentre era agli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto dal maggio scorso per estorsione.

I Carabinieri stavano abbandonando via Cucca con l’arrestato a bordo quando persone al momento ignote hanno lanciato una fioriera dall’alto distruggendo il parabrezza. Sono intervenuti altre pattuglie in supporto e l’arrestato è stato portato via.

Indagini in corso per identificare i responsabili. Per fortuna il lancio dell’oggetto non ha avuto conseguenze gravi per i militari a bordo della pattuglia.

Foto: archivio