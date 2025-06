I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Stella hanno arrestato una donna di 56 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio in vico dei Candelari, nei Quartieri Spagnoli. Si tratta di Emilia Barretta, classe 1969.

Napoli, lancia zaino dalla propria abitazione: era carico di droga. Arrestata 56enne

I militari, in abiti civili, si sono divisi in due gruppi: uno ha percorso il vicolo, l’altro ha presidiato l’area tra vico dei Tinellari e via Carbonara. Durante l’intervento, una donna è stata vista lanciare uno zaino dal balcone della propria abitazione.

All’interno della borsa sono state rinvenute 502 dosi di eroina, 1162 dosi di cocaina, 16 grammi di cocaina ancora da tagliare, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2290 euro in contanti. La donna è stata arrestata in flagranza e trasferita in carcere. Il blitz rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio nel centro storico del capoluogo campano.