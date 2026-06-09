Aversa, riparte la raccolta. Assessora Lauriello: “Rifiuti azzerrati nonostante cambio di gestione”

Dopo giorni di disagi, sono riprese le attività di raccolta dei rifiuti ad Aversa. Nella giornata odierna gli operatori della Risam hanno effettuato lo svuotamento dei bidoni nel centro cittadino e stanno proseguendo anche nelle zone periferiche per rimuovere i sacchetti ancora presenti. Una situazione legata alla fase di transizione nella gestione del servizio di igiene urbana: Risam, società subentrata alla Tekra attraverso una cessione di ramo d’azienda, ha infatti visto respinto dal Tar il proprio ricorso. A gestire il servizio sarà quindi la Win Ecology, aggiudicataria della gara “ponte” incaricata di garantirne la continuità.

Sul caso interviene l’assessora all’Igiene urbana, Giulia Lauriello: “Il settore dell’igiene urbana sta attraversando un momento particolarmente delicato, segnato dalle evoluzioni degli ultimi giorni che vedono in corso il passaggio di cantiere tra Risam e Win Ecology, ditta risultata aggiudicataria della gara ponte. Desidero informare la cittadinanza che nella giornata odierna si è provveduto all’azzeramento dei rifiuti e che il servizio è stato garantito nonostante la complessità del passaggio di cantiere in atto”.

Lauriello ha poi aggiunto che “il Rup e il Dec sono costantemente attivi nel monitoraggio e nel controllo del servizio, assicurando il rispetto degli standard qualitativi previsti dal capitolato. Personalmente, cerco di dare puntuale riscontro a tutte le criticità che mi vengono segnalate, operando in piena sinergia con il consigliere di maggioranza Raffaele De Gaetano, il cui contributo si conferma prezioso nel mantenere un filo diretto con le istanze del territorio. L’impegno dell’Amministrazione è massimo affinché questa fase di transizione si concluda nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di consolidare un servizio efficiente e rispondente alle esigenze della comunità”, ha concluso l’assessora.