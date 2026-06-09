“Il tempo dell’orologiaio”, a Piana di Monte Verna presentazione del nuovo libro di De Giovanni

Sabato 13 Giugno alle ore 18:30, presso la Villa Comunale di Piana di Monte Verna, si terrà un incontro aperto al pubblico per la presentazione del nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni, “Il tempo dell’orologiaio“, pubblicato da Feltrinelli.

Il tempo dell’orologiaio conclude la saga iniziata con L’orologiaio di Brest e conduce i lettori in un intenso viaggio tra memoria, verità nascoste e tensione narrativa sullo sfondo degli anni della lotta armata italiana. Un romanzo intenso e profondo nel quale il tempo diventa metafore di colpe, rimpianti e possibilità mancate. Nel corso dell’incontro Maurizio de Giovanni dialogherà con il pubblico approfondendo temi, personaggi e genesi del romanzo in un confronto ricco di spunti e riflessioni sul presente.

L’evento rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio e offre la possibilità di discorrere con uno degli autori più amati della narrativa italiana contemporanea, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo come il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre.

A dialogare con l’autore, Maurizio de Giovanni, è il giornalista Gennaro De Lena. L’evento è promosso dall’associazione Osservatorio Socio-Culturale con l’obiettivo di valorizzare la lettura, il dibattito culturale e la partecipazione attiva della comunità. Al termine dell’incontro seguirà il firmacopie.