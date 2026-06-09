Nulla di fatto oggi al Comune di Giugliano. La riunione tra i lavoratori dell’igiene urbana, l’amministrazione comunale e Teknoservice non ha prodotto la soluzione che tutti speravano, ovvero scongiurare ulteriori disagi per i cittadini. Scene che in città non si vedevano da anni. L’azienda si è detta pronta a soddisfare tutte le richieste avanzate dai dipendenti ma, allo stesso tempo, ha ribadito la linea dura contro i disservizi che ricadono sulla popolazione.

Stallo sulla crisi rifiuti a Giugliano. La ditta: “Pronti ad accogliere ogni richiesta, ma pugno duro contro i disservizi”

Il tutto mentre il Comune, grazie al lavoro degli operatori e dei vertici della ditta, era riuscito a raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori al 70%. Qual è allora il motivo della crisi? Secondo quanto lamentato dagli operatori, l’azienda imporrebbe carichi di lavoro eccessivi e, soprattutto, controllerebbe il loro operato attraverso foto e video.

Dopo le inchieste che hanno coinvolto la società, emblematica quella che documentava dipendenti della Teknoservice mentre abbandonavano rifiuti in strada davanti al MOG, il clima si sarebbe ulteriormente inasprito. Nel frattempo, a fare i conti con i disservizi sono i cittadini, chiamati a confrontarsi con una raccolta a singhiozzo nonostante una Tari tra le più alte del Paese.