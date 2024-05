Lancia bottiglie di vetro contro l’abitazione del fidanzato. Una 51enne è finita in manette dopo l’intervento della Polizia di Stato in via Carbonara a Napoli.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di una donna che stava lanciando delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una donna in evidente stato di alterazione psico-fisica seduta sul cofano di un’autovettura parcheggiata. Nonostante la presenza degli agenti, ha tentato nuovamente di colpire l’uomo ma è stata bloccata.

Le accuse

Inoltre, gli agenti hanno accertato che la donna aveva aggredito l’ex compagno in precedenti occasioni. Per questo la 51enne è stata tratta in arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.