Napoli, ladro di tombini in azione nel centro storico: “Mai vista una cosa del genere”

Il ladro dei tombini è una figura nuova a Napoli. “Una cosa del genere non si è mai vista”, dicono i maestri artigiani. E intanto anche questa figura ha fatto la sua comparsa in città: nella notte tra sabato e domenica un uomo a bordo di un Apecar ha portato via le grate in ghisa di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi frequentata ogni giorno da centinaia di turisti.

Nel filmato, realizzato dal sistema di videosorveglianza di un negozio della zona, si nota il ladro viaggiare a bordo del suo mezzo a tre ruote, fermarsi e con estrema nonchalance rimuovere le coperture in ferro dai tombini e caricarle sull’Apecar.

Il volto è perfettamente visibile, così come la targa. Le indagini delle forze dell’ordine per procedere all’identificazione sono già partite. Intanto si registrano disagi per pedoni e commercianti, costretti a “dribblare” i buchi che ora si sono aperti in mezzo alla carreggiata in attesa dell’installazione delle nuove grate.

Il precedente

Non è la prima volta che accadono furti di questo genere. Qualche giorno fa il ladro di tombini aveva colpito anche vicino la Stazione Marittima, bloccando la circolazione della zona.