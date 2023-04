Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto Stefania Russolillo, una 46 anni, ritenuta responsabile dell’omicidio di Rosa Gigante, mamma del noto tiktoker, Donato di Caprio.

Napoli, la mamma di Donato uccisa e poi bruciata: arrestata la vicina

Il delitto è avvenuto questo pomeriggio in via vicinale Santaniello, a Pianura. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le immediate attività di indagine hanno consentito di individuare numerosi indizi di reità in capo alla 46enne – vicina di casa – che avrebbe, probabilmente all’epilogo di un litigio nato per futili motivi, prima aggredito e poi ucciso l’anziana donna.

Fermata per omicidio per la vicina di casa

Secondo le prime risultanze la 73enne sarebbe stata colpita con un oggetto contundente che le avrebbe provocato una grave ferita alla testa, poi rivelatasi mortale; l’arma del delitto potrebbe essere un martello o un attrezzo simile. L’assassina ha poi tentato di dare fuoco al corpo della vittima, probabilmente nel tentativo di nascondere le tracce dell’omicidio: al momento del ritrovamento il cadavere aveva i vestiti bruciati e segni di ustioni di addome e mani.