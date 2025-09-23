Napoli, la fuga e poi lo schianto contro l’auto della Polizia: 17enni denunciati. Avevano coltello e pistola

Momenti di tensione la scorsa notte a Poggioreale, dove due 17enni di Napoli sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione e occultamento di targa.

Gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante un servizio di controllo in via Marino di Caramanico, hanno notato i due giovani a bordo di uno scooter con targa coperta e privi del casco. All’intimazione dell’alt, il conducente ha accelerato tentando la fuga.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale i ragazzi hanno compiuto manovre pericolose fino a via Vincenzo de Giaxa, dove lo scooter è finito contro una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale. Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarli.

Durante la corsa, i due si erano disfatti di un coltello a serramanico e di una pistola calibro 8 priva di tappo rosso, con due cartucce a salve nel caricatore, recuperati subito dagli agenti. I minorenni, dopo la denuncia, sono stati affidati ai familiari.