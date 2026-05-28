Giallo a Napoli, 16enne ferito gravemente alla testa: indagano i carabinieri

Un ragazzo di 16 anni è arrivato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito dai sanitari, il giovane avrebbe riportato una frattura cranica ed è stato sottoposto a cure mediche con dieci punti di sutura. Dopo il primo intervento dei medici, il minorenne è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Mistero sulla dinamica del ferimento

Al momento restano ancora poco chiari i contorni della vicenda. Non sono emerse indicazioni precise né sul luogo in cui il 16enne sarebbe rimasto ferito né su cosa sia realmente accaduto prima dell’arrivo in ospedale. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno effettuato i primi accertamenti direttamente al pronto soccorso del Pellegrini.

Indagini in corso

I militari dell’Arma sono ora impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e chiarire eventuali responsabilità. Non si esclude alcuna pista, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza utili a fare luce sull’accaduto.