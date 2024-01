Napoli-Inter, le probabili formazioni della finale di Supercoppa

Finale di Supercoppa a Riyadh, Napoli e Inter si affrontano stasera per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Mazzarri dovrebbe affidarsi nuovamente alla difesa a tre e agli undici che hanno battuto la Fiorentina in semifinale, in attacco c’è Simeone. Inzaghi si affida a Lautaro e Thuram in attacco, con l’unico ballottaggio al momento tra Darmian e Dumfries sulla corsia di destra.

Le Probabili formazioni

Scelte quasi obbligate per Mazzarri con Gollini tra i pali al posto dell’infortunato Meret, difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrhamani e Juan Jesus. Linea di centrocampo composta da Cajuste e Lobotka con Mazzocchi e Mario Rui ad agire sulle corsie, Politano e Kvaratskhelia a supporto di Simeone punta centrale.

Pochi dubbi anche per Inzaghi che dovrebbe riconfermare la formazione che ha schiantato la Lazio in semifinale. Nell’Inter Sommer tra i pali, si ferma Bastoni per un affaticamento, si è allenato a parte e Inzaghi dovrebbe non rischiarlo: al suo posto Acerbi con de Vrij in mezzo. A centrocampo Darmian dovrebbe nuovamente essere preferito a Dumfries a destra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro, solito Dimarco a sinistra Davanti la solita coppia con Lautaro Martinez e Thuram

NAPOLI:(3-4-2-1); Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui, Politano, Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

Inter:(3-5-2); Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi