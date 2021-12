Non si erano fermati all’alt della Polizia innescando un pericoloso inseguimento per le vie del centro. Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno notato due persone a bordo di uno scooter che procedevano a forte velocità nel senso opposto a quello di marcia.

Napoli, scooter inseguito dalla Polizia

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente il quale ha accelerato la marcia innescando un lungo inseguimento durante il quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Pietro Giannone, ha fatto scendere una donna per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Fermata 23enne

Gli operatori hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato la donna, una 23enne napoletana, e l’hanno denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale.