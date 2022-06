Tre giovani in manette dopo un inseguimento e una pistola sequestrata. È quanto successo questa notte in via Nuova Marina, a Napoli. Gli agenti di Polizia, durante un servizio di controllo, hanno notato uno scooter con tre persone a bordo e il conducente che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Napoli, inseguiti dalla Polizia ed arrestati

Immediatamente i poliziotti, a sirene spiegate, hanno inseguito lo scooter che dopo pochi metri si è schiantato contro l’auto degli agenti. Il conducente è caduto in strada insieme agli altri occupanti. In quei frangenti gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare due dei tre fuggitivi.

Uno di loro è stato trovato in possesso di una pistola a salve, mentre il terzo è stato raggiunto in via Sedile di Porto dove, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Gli arrestati

G.D.M. e M.C., di 23 e 20anni con precedenti di polizia, e S.P., di 20 anni, tutti napoletani, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Inoltre, il 23enne, conducente dello scooter, è stato denunciato per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata copertura assicurativa.