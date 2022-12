Al polso con un orologio di lusso, di cui però non sa giustificare la provenienza. E’ per questa ragione che un 36enne napoletano è stato denunciato. L’orologio, invece, è finito sotto chiave.

Napoli, indossa orologio di lusso: i poliziotti lo fermano e glielo sequestrano

L’operazione è avvenuta a Napoli, in via Seggio del Popolo, nei pressi della centralissima via Duomo. I poliziotti hanno notato due persone che, con fare sospetto, si stavano introducendo in un edificio. Gli agenti li hanno raggiunti e controllati, trovando uno di loro in possesso di un orologio di lusso.

Alle domande poste dagli agenti, l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza del prezioso monile. Il 36enne napoletano è stato così denunciato e dovrà rispondere del reato di ricettazione, mentre l’orologio – dal valore di diverse migliaia di euro – è stato sequestrato.