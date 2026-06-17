San Cipriano d’Aversa, terribile scontro auto-scooter: portalettere 35enne muore dopo corsa in ospedale

Doveva essere una normale giornata di consegne, ma si è trasformata in una tragedia. P.R., portalettere di 35 anni molto conosciuta nella zona Atellana, è morta dopo un drammatico incidente tra lo scooter utilizzata per il lavoro e un’automobile. Il violento schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, a San Cipriano d’Aversa.

Violento impatto tra scooter e auto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 35enne stava percorrendo via Montecorvino quando si è verificato il drammatico impatto con una vettura. L’urto è stato particolarmente violento e la donna è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite gravissime. Numerose le persone accorse sul posto subito dopo l’incidente. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre un giovane presente avrebbe prestato le prime cure alla donna praticando anche il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

Sul luogo dell’incidente è stato attivato il protocollo di emergenza. Sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, il personale specializzato della rianimazione e le forze competenti per effettuare i rilievi del caso. Considerata la natura dell’attività lavorativa svolta dalla vittima, sul posto sono intervenuti anche gli organi preposti agli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la 35enne è deceduta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Moscati di Aversa.

Comunità sotto shock per la morte della portalettere

La notizia della morte della giovane portalettere ha suscitato profondo dolore e commozione tra colleghi, amici e cittadini della zona Atellana, dove la donna era molto conosciuta per il suo lavoro quotidiano a contatto con la comunità. Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, mentre in tanti hanno voluto ricordare la professionalità e la disponibilità che la contraddistinguevano.