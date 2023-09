Finisce in tragedia un incidente avvenuto due settimane fa lungo la perimetrale Pianura-Vomero. A perdere la vita è Giuseppe De Vita, classe ’81, residente in via Terracina a Fuorigrotta. Il ragazzo era un rider.

Napoli, incidente sulla perimetrale: muore un 42enne

Come spiega Internapoli.it, Giuseppe era in sella allo scooter con cui faceva abitualmente le sue consegne quando, per cause da accertare, si sarebbe scontrato con una macchina che viaggiava in direzione Vomero.

Dopo l’impatto, è rovinato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato in prognosi riservata fino alla giornata di sabato 2 settembre, quando è sopraggiunto il decesso.

Sul sinistro che è costato la vita a Giuseppe De Vita indaga la Polizia Municipale di Napoli. I caschi bianchi – guidati dal capitano Muriano – hanno avuto l’incarico di effettuare i rilievi del caso. Lo scooter è finito sotto sequestro. Si procede adesso per omicidio stradale.