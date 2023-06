Non ce l’ha fatta Emanuele Amabile, il ragazzo di 30 anni del Pallonetto di Santa Lucia rimasto coinvolto due giorni fa in un incidente stradale mentre si trovava sul lungoma di Napoli. Il giovane è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate.

Napoli, incidente sul lungomare: Emanuele Amabile muore a 30 anni

Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, in circostanze ancora da chiarire, sarebbe rovinato al suolo lungo via Caracciolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, che hanno trasportato il 30enne in ospedale in gravi condizioni.

Tuttavia, dopo aver lottato tra la vita e la morte per circa due giorni, Emanuele è deceduto e il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nell’impatto.

Il cordoglio sui social

Sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio. Tutti lo ricordano come un ragazzo gioviale e pieno di vita. La sua morte è solo l’ennesima di una lunga scia di sangue lasciata lungo via Caracciolo, già teatro nei mesi scorsi di molti incidenti e investimenti mortali. “Non ci credo ancora che sei volato via fratello non ti dimenticheró mai”, scrive Genny.