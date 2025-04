Si chiamava Ciro Nazzaro ed aveva 39 anni il centauro morto in un incidente avvenuto a Napoli, in via Caserta, al confine con Casavatore.

Napoli, incidente in moto al confine con Casavatore: Ciro muore a 39 anni

Come spiega Il Mattino, il 39enne viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata insieme a un amico. Per ragioni da ricostruire, avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro un’auto in sosta per poi finire la sua corsa contro una macchina proveniente dal senso di marcia opposto, una Opel Agila.

Ciro Nazzaro è stato trasportato presso il Cardarelli dai sanitari del 118 accorsi sul posto ed è morto poco dopo l’arrivo. Il passeggero che era con lui sulla moto è stato condotto in codice giallo presso ospedale villa di Fiori ad Acerra. Sul caso indaga la Polizia Municipale. Gli agenti, sentito il Magistrato di turno, hanno sottoposto a sequestro i veicoli coinvolti ed all’accertamento tossicologico il conducente della Opel Agila.