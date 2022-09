Incidente all’ingresso della Galleria Vittoria a Napoli. Una Fiat 500x ha impattato contro le impalcature installate all’ingresso del tunnel, dal lato che affaccia sull’intersezione tra via Morelli e via Arcoleo.

Napoli, incidente all’ingresso della Galleria Vittoria: chiusa via Arcoleo

E’ accaduto all’alba di oggi, 24 settembre. In attesa dell’intervento della ditta per le riparazioni della struttura, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli che hanno transennato l’ingresso della galleria Vittoria.

Al momento la circolazione veicolare è stata interrotta solamente nel tratto che va da via Arcoleo a via Actor, proprio per consentire i lavori di riparazione. I veicoli sono quindi obbligati a svoltare in via Chiatamone per raggiungere l’altro lato del tunnel. A presidiare l’area ci sono i vigili urbani, insieme alla protezione civile, per evitare che si possano creare disagi alla viabilità e valutare eventuali dispositivi da adottare.

Dopo il crollo avvenuto il 27 settembre 2020, con la seguente chiusura totale del tunnel, lo scorso agosto l’amministrazione Manfredi ha disposto un nuovo piano di emergenza. Esso infatti prevede due scenari, che valutano diverse possibilità come la chiusura parziale o totale della Galleria Vittoria. Il primo riguarda l’inversione del senso di marcia di via Chiatamone, come quello di stamattina, consentendo il senso unico di circolazione dalla confluenza con via Santa Lucia all’intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli. Il secondo, invece, l’inversione del senso di marcia di via Giorgio Arcoleo, consentendo il senso unico di circolazione dall’intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli a piazza Vittoria.