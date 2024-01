Un incendio è divampato nella notte danneggiando un garage in piazza Carità, a Napoli, e provocando il decesso di un clochard. L’uomo, un 66enne di nazionalità italiana, è morto per asfissia. Utilizzava uno stanzino del box auto come rifiuto notturno per ripararsi dal freddo e dalle intemperie.

Napoli, incendio in un garage in piazza Carità: trovato il cadavere di un uomo

Secondo quanto si apprende, le fiamme si sono sviluppate da alcune casse automatiche posizionate all’ingresso dei locali per poi propagarsi fino all’interno. Il senza fissa dimora, che stava dormendo, è rimasto bloccato ed è morto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia, poco dopo le 4, che hanno rispettivamente spento le lingue di fuoco e messo in sicurezza l’area per avviare tutti gli accertamenti del caso. Durente le operazioni, i pompieri hanno rinvenuto il cadavere di uomo all’interno del garage. Sul corpo non ci sono segni di violenza o di ustioni. Molto probabilmente il 66enne ha inalato il fumo sprigionato dall’incendio mentre dormiva.