Momenti di paura si sono vissuti ieri a Napoli. Un incendio è divampato in un appartamento in via Nuova Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli.

Napoli, incendio devasta un appartamento nel cento storico: Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. In casa, che ha ingresso dal marciapiede, risiedono sei persone: padre, madre e quattro bimbe di età compresa tra i quattro e i dieci anni. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o ustionato dalle lingue di fuoco.

Oltre ai pompieri anche i Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incendio per eseguire i rilievi del caso. Da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. La famiglia è stata ospitata in un luogo sicuro. La Fondazione FOQUS ha istituito presso la segreteria della scuola DPDB una raccolta fondi al fine di raccogliere vestiario, beni di prima necessità e denaro.