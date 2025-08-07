Nella notte scorsa, un 38enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di arma clandestina.

Napoli, in giro con pistola carica nascosta sotto il sedile: arrestato 38enne

L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando durante un controllo del territorio. A bordo della sua auto, sotto il sedile del guidatore, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola calibro 6,35 con tre cartucce e matricola abrasa, ben nascosta e pronta all’uso.

Nel corso della perquisizione, il 38enne è stato inoltre trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di hashish. Per questo motivo l’uomo è stato tratto in arresto e anche sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacente a uso personale.