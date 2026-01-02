Napoli, in giro con 100 grammi di hashish: arrestato 23enne dopo la fuga

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha fermato un 23enne di nazionalità algerina trovato in possesso di 96 grammi di hashish.

Il controllo della Polizia in Vico Gabella alla Farina

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio, stavano transitando in Vico Gabella alla Farina. Il giovane, in compagnia di altre persone, ha attirato l’attenzione dei poliziotti per il suo comportamento.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista degli agenti, il 23enne si è allontanato frettolosamente, nel tentativo di sottrarsi al controllo. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo dopo pochi istanti.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 96 grammi di hashish. Per questo motivo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.