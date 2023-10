Rudi Garcia parlerà oggi in conferenza alle ore 19.15 dalla sala stampa dello Olympiastadion di Berlino. Il tecnico del Napoli presenterà la sfida di Champions League contro l’Union Berlino in programma domani, martedì 24 ottobre, alle ore 21. Ad affiancare il tecnico del Napoli ci sarà Piotr Zielinski.

Conferenza che sarà disponibile da seguire su Sky Sport, cercando di capire tutte le notizie e le anticipazioni in vista dell’impegno in Champions del Napoli in trasferta in terra tedesca alla ricerca di una vittoria dopo la convincente prova di Verona. Tanti ancora i dubbi di formazione, da capire se ci sarà ancora Raspadori al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Osimhen, Cajuste dovrebbe essere confermato come sostituto di Anguissa nel terzetto di centrocampo mentre in difesa Mario Rui e capitan Di Lorenzo sulle fasce e Ostigard-Natan come coppia centrale, con il norvegese al momento in vantaggio su Rrahmani, tra i pali regolare impiego per Meret dopo la convincente prova al Bentegodi