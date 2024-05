Napoli. La pandemia ha inflitto un duro colpo alle finanze di un imprenditore napoletano, spingendolo verso un pericoloso vortice di debiti. Affrontando crescenti spese e un calo negli affari, si è rivolto a un usuraio per ottenere sostegno finanziario.

Napoli, imprenditore cade vittima di usura per la crisi Covid: denuncia e fa arrestare aguzzino

Accettando un prestito iniziale di mille euro, nonostante il tasso d’interesse del 40%, l’imprenditore ha finito per pagare oltre 26mila euro al suo creditore dopo circa tre anni. Fino a quando ha deciso di porre fine a questo incubo, denunciando la situazione ai Carabinieri.

Ascoltando attentamente la testimonianza dell’imprenditore, i militari hanno pianificato un’operazione per catturare l’usuraio sul fatto. L’occasione si è presentata durante il pagamento di una rata mensile. Quando l’imprenditore è arrivato all’appuntamento, i militari dell’Arma sono intervenuti in modo tempestivo, arrestando Francesco Bardario, 40 anni, napoletano, e sequestrando oltre 50mila euro in contanti nella sua abitazione. Attualmente Bardario si trova in carcere, in attesa di giudizio.