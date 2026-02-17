È giallo sull’accoltellamento del figlio di Rita De Crescenzo. Francesco, 18 anni appena, sarebbe stato vittima di un’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. Il giovane è giunto da solo all’ospedale Pellegrini di Napoli.

Napoli, il figlio di Rita De Crescenzo raggiunto da due coltellate: medicato in ospedale

Due i fendenti inferti al 18enne. Tutti e due alle gambe. Per fortuna nessuna di esse ha raggiunto gli organi vitali. I medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Sull’episodio sono in corso accertamenti. Il giovane ha fornito la propria ricostruzione agli agenti del commissariato Montecalvario.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Gli approfondimenti sono affidati alla squadra mobile della Questura di Napoli, che sta lavorando per chiarire dinamica e contesto dell’aggressione, che potrebbe essere di natura criminale.