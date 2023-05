Sarà il ritiro del Tricolore quello in programma a Dimaro Folgarida dal 14 al 25 luglio prossimi! Del tricolore cucito sulle maglie de SSC Napoli in allenamento anche quest’estate per undici giorni allo stadio di Carciato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, ai piedi delle Dolomiti patrimonio Unesco del Trentino.

Napoli, i Campioni d’Italia andranno in ritiro a Dimaro dal 14 luglio al 25

Sarà un grande momento di gioia e di amicizia destinato a rafforzare quello spirito di collaborazione e professionalità che da tredici anni unisce i Campioni d’Italia a questo piccolo angolo di paradiso naturale. È apprezzato sempre più dai tifosi, centomila quelli attesi quest’anno attirati dal successo degli azzurri, dalla possibilità di godere piacevoli momenti di vacanza e di relax abbinandoli alla possibilità unica di avere un rapporto familiare con i propri beniamini. Ciò grazie ai numerosi appuntamenti pubblici della squadra, ideali per le famiglie. A cominciare dal rito degli autografi a fine allenamento inizialmente patrimonio quasi unico nel mondo del calcio italiano, oggi divenuto storia. E già si guarda al futuro con il rinnovo del legame per altri tre anni tra SSC Napoli Dimaro Folgarida, Val di Sole e Trentino.

Il conto alla rovescia dei 57 giorni verso il nuovo ritiro è partito ufficialmente nella conferenza stampa ospitata oggi al SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno con protagonisti Aurelio De Laurentiis (Presidente SSC Napoli) e la figlia Valentina, Roberto Failoni (Assessore Turismo e Sport del Trentino), Maurizio Rossini (Amministratore delegato Trentino Marketing), Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole) e Andrea Lazzaroni (Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida) presenti un centinaio di giornalisti. A nobilitare l’appuntamento la presenza di Alex Meret, tra i veterani della squadra in val di Sole: “E’ sempre un piacere tornare in Val di Sole, c’è grande organizzazione, strutture eccezionali e poi la possibilità di avere tanti tifosi al nostro fianco – le sue parole -. È una fase fondamentale per la stagione e poter svolgere il nostro lavoro al meglio è molto importante. Avere sostenitori azzurri al seguito da ogni parte del Mondo in trentino ci riempie di orgoglio e di gioia perché è anche grazie a loro se siamo riusciti a raggiungere questo grande traguardo dello scudetto”

Il Trentino e la Val di Sole portano bene – è stato detto – e così dopo 33 anni si torna a festeggiare lo scudetto in Trentino. Già a fine anni ’80 arrivarono due scudetti quando il Napoli si allenò a Storo, Pinzolo, Madonna di Campiglio con il grande Diego Armando Maradona. E poi nella vicina località di Cles. Poi il lungo tour in altre località sul territorio della Provincia di Trento suggellato dalla collaborazione con Dimaro Folgarida, nella splendida Val di Sole.

La grande festa, attesa da tutti con trepidazione, perché primo atto ufficiale della nuova stagione, sarà a Dimaro Folgarida e la Val di Sole negli ultimi 13 anni sede ufficiale del ritiro estivo della squadra. Una partnership che ha sviluppato un intenso legame sul piano sportivo e promozionale, frutto di una significativa e strategica programmazione.

Aurelio De Laurentiis ha quindi parlato del rinnovo dell’accordo che lega Napoli a Dimaro Folgarida. Saremo per altri 3 anni in Trentino. L’anno scorso abbiamo ricevuto tanti inviti per fare tournée in giro per il Mondo ma io ho detto stop alle trasferte e ho preferito che le squadre con le quali sostenere amichevoli potessero venire prima in Val di Sole e successivamente in casa nostra. Ringrazio, quindi, in tal senso Dimaro Folgarida per la disponibilità e la massima organizzazione”.

Quest’anno ci aspettiamo un grande flusso di persone e abbiamo organizzato degli spazi più ampi – ha aggiunto la figlia Valentina -. Apriremo sicuramente due Store azzurri, ci sarà la possibilità di scattare la foto con le gigantografie dei calciatori e con la Coppa dello scudetto. Abbiamo nuovi progetti in corso per dare accoglienza e possibilità ai tifosi di divertirsi e godersi il soggiorno in Trentino. Napoli vuole splendere in tutti i sensi e vogliamo dare una immagine bellissima della nostra realtà. Quest’anno abbiamo creato una vasta gamma di maglie dedicate a vari periodi dell’anno e per questa stagione che avremo lo scudetto sulla maglia ci saranno ulteriori novità che presenteremo durante il raduno”.

Tredici anni di collaborazione rappresentano un primato di longevità, per quanto riguarda le formazioni di serie. Un felice matrimonio per l’Amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini: «Il fatto che la squadra azzurra da 13 anni senza soluzione di continuità abbia deciso di legare il proprio nome a quello del Trentino, della Val di Sole e di Dimaro Folgarida ci inorgoglisce molto e allo stesso tempo ci responsabilizza per garantire anche per il prossimo luglio servizi di qualità e una macchina organizzativa efficiente.

Con il Napoli Calcio ci lega non solo una partnership, ma anche un rapporto di affetto e amicizia con il presidente Aurelio De Laurentiis, la sua famiglia e tutto lo staff societario. Stiamo potenziando le strutture sportive e valutando le migliori soluzioni per accogliere i tifosi. Stiamo potenziando l’area sportiva e per preparare un contesto territoriale adeguato. Ricordo i vari incontri operativi fatti con il questore di Trento Maurizio Improta, che ringrazio per la sua grande disponibilità operativa”.

Il Sindaco Andrea Lazzaroni non ha dubbi.” Stiamo preparando il giusto tributo al Napoli. Per 11 giorni saremo il comune campione d’Italia e ne siamo felici. Stiamo lavorando molto, valutando tutte le idee. Vogliamo essere veloci, rapidi ed efficaci. Ci sarà il momento celebrativo e quello d’accoglienza per i tifosi. Stiamo lavorando per il futuro, avremo una palestra nuova. Abbiamo aumentato i posti, con Valentina De Laurentiis ci sono stati dei sopralluoghi allo scopo di creare momenti coinvolgenti per i i tifosi. Il ritiro cambia in meglio. Abbiamo vinto il concorso come Cielo più bello d’Italia perché’ azzurro. Abbiamo più piani, quello delle tantissime persone è il piano A. La parola d’ordine è “sicurezza”, senza accorgersene devono esserci delle regole. Ci saranno sessioni autografi coi calciatori. Siamo consci dell’aspettativa che il prossimo ritiro porta con sé, alla festa e alla partecipazione che ancora di più rispetto a come siamo abituati, ci sarà a Dimaro Folgarida. Aspettiamo i tifosi e il Napoli Calcio con il consueto impegno affinché i Campioni d’Italia trovino le migliori condizioni possibili per preparare nuove imprese sportive».

Insomma sarà una grande festa e un trionfo di colori: allo storico azzurro delle maglie de SSC Napoli si aggiungono quest’estate i colori rosso, bianco e verde. Una sintesi mirabile di quanto Dimaro Folgarida propone agli occhi dei propri ospiti: l’azzurro inconfondibile del cielo della Val di Sole; il rosso delle mele, delle ciliege e dei piccoli frutti; il bianco del Trentingrana e del Casolet, della neve e dell’acqua che scorre alimentando i numerosi corsi d’acqua, creando le premesse per la presenza di rinomate Terme; il verde dei prati delle piste da sci e degli alberi che colorano le montagne.