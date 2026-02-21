La città di Napoli ha dato l’ultimo saluto ad Angela Luce nella suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento, luogo simbolico per rendere omaggio a una delle sue interpreti più amate, scomparsa ieri all’età di 87 anni. La giornata si era aperta con la camera ardente allestita nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove in tanti hanno voluto raccogliersi in silenzio prima che il feretro fosse accompagnato in chiesa per le esequie.

Napoli ha dato il suo addio ad Angela Luce: questa mattina i funerali nella Chiesa degli Artisti

Voce intensa e presenza scenica inconfondibile, Angela Luce aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora poco più che una bambina. A soli quattordici anni calcò il palcoscenico della “Piedigrotta Bideri” interpretando “Zi Carmilì”, rivelando un talento precoce che lasciò subito intuire un destino artistico già scritto.

Nel corso della sua lunga carriera attraversò con naturalezza musica, teatro e cinema. Fu protagonista delle celebri sceneggiate al fianco di Mario Merola e lavorò sul grande schermo accanto a nomi che hanno segnato la storia del cinema italiano: Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi. A dirigerla furono registi del calibro di Luchino Visconti, Federico Fellini e Nanni Loy, esperienze che contribuirono a consolidarne il prestigio artistico.

Alla celebrazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e numerosi colleghi che hanno voluto tributarle un ultimo applauso. Tra loro Peppe Barra, Lina Sastri, Giacomo Rizzo ed Enzo Gragnaniello, visibilmente commosso. Un addio carico di affetto per una donna che ha incarnato, con autenticità e passione, l’anima artistica di Napoli.