Ferito alla schiena con una pistola. La vittima è un giovane di 21 anni, rimasto ferito in piazza Canneto a Napoli, al confine con via Salvator Rosa e il quartiere Arenna. Lotta per la vita.

Napoli, ferito alla schiena a colpi d’arma da fuoco: grave 11enne

La vittima è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco nella zona lombare e lasciato a terra, in una pozza di sangue. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile di Napoli, che indaga sull’episodio. A soccorrere il ferito un passante, che lo caricato in auto e trasportato di corsa al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

I sanitari lo hanno sottoposta a una delicata e lunga operazione per l’estrazione del proiettile dalla schiena. Non sarebbe ancora fuori pericolo di vita ed è attualmente ricoverato in ospedale. Ignote le ragioni della sparatoria. Il 21enne avrebbe precedenti di polizia ma non è chiaro se abbia legami con il mondo della criminalità organizzata.

Gambizzato 33enne

Sempre nella serata di ieri, 8 luglio, un giovane di 33 anni è stato raggiunto a piedi da un uomo e ferito alle gambe, in vico Cappella a Pontenuovo, una traversa di via Cesare Rosaroll, a mezza strada tra via Foria e Porta Capuana. L’aggressione è avvenuta ieri sera, lunedì 8 luglio 2024, attorno alle ore 21,00. L’uomo, un napoletano 33 anni con precedenti di polizia, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, al centro storico di Napoli.

Omicidio a Ponticelli

Ben più grave poi il delitto consumato in via Argine, a Ponticelli, dove la mattina del 9 luglio, un ambulante di 49 anni, Emanuele Pietro Montefusco, è stato ucciso dai sicari mentre era in strada. Anche se non è considerato organico al clan, la vittima era il fratello del ras del clan De Luca-Bossa.