Napoli, omicidio in pieno giorno: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco a via Argine

La vittima è Emanuele Pietro Montefusco, 49 anni, fratello di Salvatore detto “Zampetto”, ras dei De Luca-Bossa. L’uomo ha diversi precedenti, l’ultimo arresto risale 2017 per spaccio. Non sembrerebbe, però, un personaggio di spicco nell’ambiente criminale. Il 49enne, infatti, sarebbe un ambulante che lavorava proprio in via Argine dov’è stato ucciso.

Le indagini

Le circostanze del delitto sono ancora poco chiare. Secondo quanto riportato dai carabinieri in una nota stampa, l’omicidio si è consumato nei pressi del civico 91. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Poggioreale per i rilievi del caso. Ignoto al momento il movente. Visti i legami di parentela con il clan De Luca-Bossa, non si esclude la matrice camorristica.