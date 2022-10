Ancora sangue nelle strade napoletane. Un uomo di 34 anni, con precedenti, è stato ferito a colpi di pistola da ignoti nella notte. È accaduto in Piazzetta Rosario di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli.

Napoli, gambizzato uomo di 34 anni: indagano i Carabinieri

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Secondo quanto si apprende, il 34enne è stato ferito dai proiettili al polpaccio e alla gamba destra. Attualmente è ricoverato all’ospedale Pellegrini della Pignasecca. Non è chiaro se abbia raggiunto il nosocomio napoletano con mezzi propri o se qualcuno lo abbia soccorso e accompagnato al pronto soccorso. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri della Napoli centro che hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli calibro 9×21. In corso le indagini da parte dei militari dell’Arma.

Omicidio di Bossis

L’episodio si verifica a distanza di 48 ore dall’omicidio di Alessio Bossis, boss emergente del clan De Luca-Bossa, avvenuto a Volla, all’esterno di una galleria commerciale. Il 22enne si trovava nel parcheggio antistante a “In Piazza”, quando è stato avvicinato da due uomini che hanno esploso contro di lui sette colpi di pistola. Niente da fare per il giovane. L’agguato di camorra si è verificato mentre il centro commerciale era ancora aperto, intorno alle 19, e al cui interno vi erano ancora clienti, tra cui bambini.