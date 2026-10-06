Napoli, fuori anche Vergara: c’è lesione al soleo

Non accenna a fermarsi l’emergenza infortuni in casa Napoli a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Stop muscolare anche per il gioiellino Antonio Vergara, infortunatosi ieri sera con la maglia della nazionale nel match contro la Turchia. Lo ha reso noto la società nel bollettino ufficiale. A dare noia all’azzurro il soleo.

Napoli, fuori anche Vergara: c’è lasione al soleo

“Antonio Vergara – si legge nel comunicato – si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Non sono stati specificati i tempi di recupero.

Nel frattempo il Napoli prosegue la settimana di allenamenti in vista della gara di sabato contro il Frosinone alle 20:45, allo stadio Maradona. La squadra ha sostenuto la sessione pomeridiana con esercitazioni legate alla fase difensiva. Dall’infermeria arrivano anche buone notizie, però: Giovane, Alex Meret e Leonardo Spinazzola si sono allenati.