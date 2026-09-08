Fuori McTominay (operazione riuscita al cuore a Manchester) e pure Anguissa per un problema all’adduttore. In forse Neres, che ha fastidio a un ginocchio. Non accenna a fermarsi l’emergenza per Allegri, che perde altri due uomini a poche ore all’esordio in Champions. Domani sera gli azzurri sfideranno l’Arsenal vicecampione d’Europa al Maradona: un match da brividi. Poco fa si è conclusa da poco la conferenza stampa del tecnico livornese, che è stato accompagnato dal capitano Giovanni Di Lorenzo. “Non cambia il piano tattico”, ha detto il primo.

Napoli-Arsenal, fuori anche Anguissa e Neres in dubbio

Durante l’incontro con i giornalisti all’allenatore livornese è stato chiesto delle difficoltà che presenta questa partita: “Sappiamo bene quali sono, ma dobbiamo affrontarle con grande orgoglio e voglia, provando a fare un risultato positivo”. La ricetta: “Serve grande tecnica e bisogna difendere meglio di squadra quando non avremo la palla, un aspetto su cui finora abbiamo lasciato a desiderare”.

Non si sbottona sulla formazione e sui sostituti degli infortunati: “Neres lo valuteremo domani mattina, mentre a centrocampo ne rimarrà fuori solo uno dei giocatori a disposizione (Lobotka, De Bruyne, Vergara e Gilmour)”.

Sul cammino in Champions, competizione a cui la società tiene molto: “È diversa dalla Serie A, è un mini campionato di otto partite e dobbiamo provare a fare dodici punti per passare il turno”. L’Arsenal fa paura ma il toscano prova a trasmettere carica: “Sono i favoriti, è normale, parliamo di una squadra completa, Arteta ha sistemato la difesa. Noi dobbiamo avere ambizione e voglia di fare risultato”. Chiude com una battuta sulla vittoria della competizione: “Ho giocato due finali e le ho perse, speriamo mi vada meglio in futuro”. Il capitano invece ha detto: “Basta paragoni con l’anno scorso, siamo una squadra diversa. In Champions vogliamo fare meglio”.

Di Claudio Tranchino