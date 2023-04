Nel pomeriggio della domenica di Pasqua napoletani e turisti potranno spostarsi con metropolitana e funicolari. È stato infatti trovato l’accordo tra l’Anm e i sindacati.

Napoli, funicolari e metro garantite per Pasqua e Pasquetta: orari Linea 1

Lo rende noto l’Usb. L’ok è stato raggiungibile nella riunione che si è svolta ieri mattina a cui hanno partecipato il direttore generale uscente dell’Anm, Massimo Simeoli, il nuovo direttore generale, Francesco Favo, e il direttore al personale Ilaria Palmiero.

La sigla sindacale ritiene “ottimo il risultato di essere riusciti a garantire la giusta mobilità agli utenti e ai tantissimi turisti che in queste ore stanno affollando Napoli e di aver ottenuto una rivalutata premialità, 230 euro, per tutti i lavoratori che saranno impiegati nel pomeriggio di Pasqua”.

Orari linea 1

Per quanto riguarda la Linea 1 l’ultima corsa prevista da Piscinola è alle 12.36 e da Garibaldi alle 13.04. Le corse riprenderanno rispettivamente alle 16.48 e alle 17.28. Pausa pranzo anche per le funicolari: Centrale e Montesanto riaprono alle 16.30. Resta invece chiusa Mergellina. I bus di queste linee si fermano alle 13.30 e ripartono alle 16: 181-140-143-165-612-633-C16-C31-R6-139-147-NC-144-162-201-204-254-C63-3M-116-151-158-175-182-184-195-196-R2-R5-178-169-168-C6-2. Gli ascensori cittadini saranno in servizio tra le ore 7.00 e le 13.00. A Pasquetta si segue il normale orario festivo. Anche i servizi di sosta saranno garantiti.